"Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump ile görüşmek istiyor"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump'la...
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ticaret gerginliklerine bir son vermek adına, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye istekli olduğunu söyledi.
DHA
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