Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı değişti! Başbakan Li Çiang oldu!

Dünyanın en kalabalık ülkelerinin başında gelen ve Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen dünya siyasetinde en önemli konuma sahip Çin'de Başkanlık seçimine gidildi. Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) başkent Pekin'de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulunda Devlet Başkanı Şi Cinping, Li'yi başbakanlığa aday gösterdi. Li, ülkenin en üst yasama organı konumundaki ÇHUK'un bu sabahki genel kurul oturumunda, tek aday olduğu oylamada, 3 aleyhte ve 8 çekimser oya karşı 2 bin 936 delegenin oyunu alarak başbakan seçildi. Seçimin ardından Devlet Başkanı Şi Cinping, Li’nin atamasına ilişkin Devlet Başkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.

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ESKİ BAŞBAKAN 10 YILLIK GÖREVİNİ YENİ BAŞBAKANA DEVRETTİ

Çin Anayasası'nda başbakanın görev süresi iki dönemle sınırlandırıldığından, 2013-2018 ve 2018-2023 yıllarında 10 yıl süreyle iki dönem başbakanlık yapan Li Kıçiang görevi halefine devretti.

Eski Başbakan Li, Çin Komünist Partisi (ÇKP)' nin Ekim 2022'de yapılan 20. Ulusal Kongresinde partinin en üst yönetim organı olan 7 kişilik Daimi Komite'den ayrılmıştı.

5 YIL GÖREV YAPACAK

Devlet Başkanının önerisiyle Ulusal Halk Kongresi tarafından başbakan seçilen Li, görevini gelecek 5 yılda sürdürecek.

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Başbakan seçiminin ardından parlamentoda, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcıları ve üyeleri ile Ulusal Denetleme Komisyonu Başkanı, Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı, Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı için seçimler yapıldı.