Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. yılı kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 92. yıldönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ve devlet yöneticileri katıldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 92. kuruluş yıldönümünde konuşan Deng Li, resepsiyona katılanlara teşekkür etti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşuna ve Çin için önemine değinen Büyükelçi Li, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, eski Çin'in yoksulluk, güçsüzlük, iç ve dış sorunlar içinde boğulduğu zamanlarda kurulmuş, milli kurtuluşumuz için verilen hayatta kalma mücadeleleri içinde güçlenmiş, yeni Çin'in ayakta kalabilmesi ve dünyanın doğusunda dimdik durabilmesi için silinmez katkılar yapmıştır ve Çin'in egemenlik, güvenlik ve gelişme konularındaki çıkarlarının kararlı bir savunucusudur. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin halkının askerleridir, hep halkın yanında yer almakta, halkın ihtiyaç duyduğu her yere hep ilk anda varmaktadır. Böylece halkın sevgisini ve desteğini kazanmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı.

Çin-Türk ilişkilerinin son yıllarda sürekli gelişim gösterdiğini anlatan Deng Li, "Bundan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. İki ordu arasındaki ilişki, Çin-Türk ilişkilerinin önemli bir parçasıdır. İnanıyoruz ki iki liderin öncülüğünde iki ordu arasındaki iletişim ve iş birliği durmaksızın ilerletilerek olumlu sonuçlar kazanılacaktır" ifadelerini aktardı.

Kaynak: İHA