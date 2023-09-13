Çin, hükümet çalışanlarına iPhone yasağı getirildiği yönündeki haberleri yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in hükümet çalışanlarına iPhone ve diğer yabancı markalara ait akıllı telefonları yasakladığına dair çıkan haberleri yalanlayarak, "Çin, Apple gibi yabancı markalı telefonların satın...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çin, hükümet çalışanlarına iPhone yasağı getirildiği yönündeki haberleri yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in hükümet çalışanlarına iPhone ve diğer yabancı markalara ait akıllı telefonları yasakladığına dair çıkan haberleri yalanlayarak, "Çin, Apple gibi yabancı markalı telefonların satın alınmasını ve kullanılmasını yasaklayan yasa veya yönetmelik yayınlamadı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in hükümet çalışanlarına iPhone ve diğer yabancı markalara ait akıllı telefonları yasakladığına dair çıkan haberler Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Çin, Apple gibi yabancı markalı telefonların satın alınmasını ve kullanılmasını yasaklayan yasa veya yönetmelik yayınlamadı. Ancak son zamanlarda Apple'ın telefonlarıyla ilgili güvenlik olaylarının medyada çok fazla açığa çıktığını fark ettik. Çin hükümeti bilgi ve siber güvenliğe büyük önem veriyor ve hem yerli hem de yabancı şirketlere eşit davranıyor" dedi.

Mao ayrıca, Çin'in tüm cep telefonu şirketlerinin yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymasını ve "bilgi güvenliği yönetimini güçlendirmesini" umduğunu belirtti.

Apple, 200 milyar dolar kaybetmişti

Çin hükümetine bağlı kurumlarda çalışanların ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve diğer yabancı marka cihazları iş yerinde kullanmaları ve ofise getirmeleri yasaklandığına dair çıkan haberlerin ardından Apple, Çin'deki hisselerinde yaşanan düşüşte yaklaşık 200 milyar dolarlık zarara uğramıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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