Çin ilk yerli roketi Long March 8 uzaya fırlattı!

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, 5 uydu taşıyan roket, Haynan Adası'ndaki Vınçang Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Çin'in Long March roketleri içinde orta ağırlık taşıyıcı sınıfındaki roket 3- 4,5 ton ağırlığındaki yükleri, 700 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye göndermek amacıyla tasarlandı.



Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı görevi üstlenen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor. İlk kez ve ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'de uzaya yollayan Long March 1'den günümüze dek roketlerden 16 versiyon üretildi. Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatış işlevlerini yerine getiriyor.