Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine müdahale eden polis memurlarının kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama

İstanbul'daki Çin Konsolosloğu önüne gelen bazı Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türk'lerine uygulanan kötü muameleye dikkat çekmek için konsolosluk önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama

SKANDAL İFADELER

Polis ekiplerinin müdahalesi ile karşılaşan Uygur Türk'lerinin dağılmasını isteyen bir polis amiri tepki çeken ifadeler kullandı. Uygur Türk'lerini sınır dışı etmekle tehdit eden amir, ''Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz'' dedi.

Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama

"GAZLA MÜDAHALE ET"

Eylemin konsolosluk önünde yapılmasını engellemeye çalışan polis, "Benim muhatabım Çin" diyen Uygur Türk'üne, "O zaman Çin'e git" diye bağırırken, daha sonra çevik kuvvet polislerine "Gazla müdahale et, yok mu gaz" talimatını vermesi dikkat çekti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan Soylu, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü belirterek özür diledi. Soylu olayla ilgili tahkikat başladığını ifade ederek şunları söyledi: "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür.

Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama

Elbette ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızın titizliği bu yüzdendir. Ancak güvenliği hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk Soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Duyarsız sürücü pes dedirtti! Ambulansa yol vermedi, sürücüler tepki gösterdi
Duyarsız sürücü pes dedirtti! Ambulansa yol vermedi, sürücüler tepki gösterdi
Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!
Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!
Ekranlara geri dönüyor: Uğur Dündar'ın yeni kanalı ve programı belli oldu
Ekranlara geri dönüyor: Uğur Dündar'ın yeni kanalı ve programı belli oldu
AFAD ve Kandilli duyurdu: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde korkutan deprem!
AFAD ve Kandilli duyurdu: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde korkutan deprem!
Son Haberler
Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken ayrıntı! O vekili sözleriyle uyardı mı?
Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken ayrıntı! O vekili sözleriyle uyardı mı?
Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama
Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama
30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 30 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 30 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: "Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz"
Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: "Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz"
Bakanlık acı haberi duyurdu: Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu
Bakanlık acı haberi duyurdu: Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu
Sakarya'da cinsel taciz dehşeti! Genç kız öyle şeyler yaşadı ki kendini zor kurtardı
Sakarya'da cinsel taciz dehşeti! Genç kız öyle şeyler yaşadı ki kendini zor kurtardı
Çok Okunanlar
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti