Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama

İstanbul'daki Çin Konsolosloğu önüne gelen bazı Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türk'lerine uygulanan kötü muameleye dikkat çekmek için konsolosluk önünde basın açıklaması yapmak istedi.

SKANDAL İFADELER

Polis ekiplerinin müdahalesi ile karşılaşan Uygur Türk'lerinin dağılmasını isteyen bir polis amiri tepki çeken ifadeler kullandı. Uygur Türk'lerini sınır dışı etmekle tehdit eden amir, ''Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz'' dedi.

"GAZLA MÜDAHALE ET"

Eylemin konsolosluk önünde yapılmasını engellemeye çalışan polis, "Benim muhatabım Çin" diyen Uygur Türk'üne, "O zaman Çin'e git" diye bağırırken, daha sonra çevik kuvvet polislerine "Gazla müdahale et, yok mu gaz" talimatını vermesi dikkat çekti.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan Soylu, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü belirterek özür diledi. Soylu olayla ilgili tahkikat başladığını ifade ederek şunları söyledi: "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür.

Elbette ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızın titizliği bu yüzdendir. Ancak güvenliği hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk Soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."

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