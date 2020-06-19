Çin, koronavirüs aşının tanıtımı için tarih verdi

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları tüm dünyada ederken yeni bir gelişme yaşandı. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

PEKİN'DEKİ SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin’in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tanıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 32 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 25'inin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 183'e yükselmiş oldu.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 325 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 398 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

TOPLU ETKİNLİKLER GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durduruldu.

Pekin yerel yönetim yetkilisi Cang Gı, kentte son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan bu yana bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacaklarını belirtmişti.

Cang, kentin sınırlarının yurt dışından ve diğer bölgelerden gelen tüm teyit edilmiş ve şüpheli Kovid-19 vakaları, ateşi olan hastalarla yakın temasta bulundukları kişilere kapatıldığını söylemişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle önceki gün kentteki alarm düzeyi "üçüncü" seviyeden "ikinci" seviyeye yükseltilmişti.

Söz konusu karar kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilmiş ve başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ile Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferler durdurulmuş, dün de bu havalimanlarından yapılacak 1255 uçuş iptal edilmişti.

Yetkililer, daha önce Kovid-19 vakalarında artış görülen Pekin'de yeniden seyahat kısıtlamasına başlamış, vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların Pekin'den ayrılmalarını yasaklamıştı.