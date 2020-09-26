Çin, koronavirüs aşısının sonuçlarını açıkladı!

Tüm dünyada yaklaşık bir yıldır devam eden koronavirüs salgını, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgının sona ermesi için aşının sonuç vermesi gerektiğini belirten yetkililer, koronavirüs aşısı piyasaya sürülmeden salgının tamamen biteceğine inanmıyor.

Birçok ülkede devam eden aşı çalışmaları, yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Salgının başladığı ülke olarak kabul edilen Çin, koronavirüs aşısında da büyük ilerleme kaydediyor.

Çin'in koronavirüs aşı adayı için gönüllü olan ilk grubun altı aylık gözlem süresi sona ererken ilk doz uygulanan grupta herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

Araştırma ekibi, gönüllülere ikinci bir doz daha verilmesinin planlandığını ifade etti.

Çin'in 108 kişilik ilk gönüllü grubuna ilk doz aşı, 17 Mart'ta Vuhan'da yapılmıştı.