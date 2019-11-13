Çin Mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Çin Mantısı tarifi

Çin Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Çin Mantısı yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte Çin Mantısının tarifi..

Çin Mantısı İçin Malzemeler

Yuvarlak mantı hamuru ( 2 bardak un yarım bardak oda sıcaklığında su ile hamur yapılıyor. 2 saat dinlendiriliyor cevizden küçük fındıktan büyük bezelere ayrılıyor ve çay tabağı büyüklüğünde çok ince olmayacak şekilde açılıyor)

İçi için :

3 adet mantar

100 gr kıyma

Yarım adet kıyılmış soğan

Yarım adet pırasa

1 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı nişasta

Tuz, toz zencefil

Karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı soya sosu

Kızartmak için

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

1 bardak su

Özel sosu için:

2 kaşık soya sos

1 kaşık sirke

1 diş sarımsak

1 kaşık susam yağı

Gerçek Çin Mantısı Tarifi Yapılışı

İçi için kıyma hariç tüm malzemeyi rondodan geçiriyoruz.

Nişastayı da ekleyip içini hazırlıyoruz.

Çay tabağı büyüklüğünde açılmış hamurumuzun içine harcımızı koyup sıkıca kapatıyoruz.

Pişirirken tavamıza zeytinyağımızı koyuyoruz.

Hazırladığımız mantıları dik bir şekilde tavanıza koyuyoruz.

Altı kızarınca suyumuzu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve buharda pişmeye bırakıyoruz.

Pişen çin mantılarımızı soya sosu ve sirke ile servis ediyoruz.

Çinliler hamur işi ile birlikte mutlaka sirkeli sostan tüketiyor. Mideyi hazımsızlıktan koruyor ve yediğiniz hamur işleri hiç rahatsızlık vermiyor. Afiyet olsun

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