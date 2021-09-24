Çin Merkez Bankası, kripto para ile yapılacak tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu resmen ilan etti
Kripto paralar hakkında Çin Merkez Bankası kararını verdi. Yapılacak tüm işlemler yasa dışı ilan edildi.
Kripto paralarla ilgili Çin Merkez Bankası kararını açıkladı.
Kripto para birimiyle yapılacak tüm işlemlerin ‘yasa dışı’ olduğu ve yasaklanması gerektiği ifade edildi.
Bitcoin ve Tether dahil olmak üzere kriptoların resmi izinli para birimi olmadıkları ve piyasada dolaşıma izin verilmeyeceği Merkez Bankası tarafından belirtildi.
YASA DIŞI FİNANSAL UYGULAMALAR
Kripto para madenciliğini de daha önceden yasaklayan Çin, kripto ile ilgili gerçekleşen tüm işlemlerin yasa dışı finansal uygulamalar olduğunun altını çizdi.
Haberin yayınlanmasının ardından Bitcoin %4.5 düşüş yaşarken, Ether %6’dan fazla düşüş yaşadı.
Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de %5’ten fazla gerileme yaşadı.