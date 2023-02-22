Çin nüfusu ilk kez azaldı; doğum teşvikleri geliyor!

Çin Komünist Partisi yayın organı Halk Sağlığı’nda yer bulan bilgilendirmede bazı Çin eyaletlerinin evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen gençlere 30 gün ücretli izin verdiği belirtildi.

Ülke nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez azaldı

Resmi verilere göre Çin'in nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez geçen yıl azaldı. Düşüşün uzun süre devam etmesi bekleniyor.

Geçen yıl Çin, bin kişi başına 6.77 doğumla şimdiye kadar ki en düşük doğum oranını kaydetmişti.

Bu azalmanın en büyük sebeplerinden biri, 1980 ile 2015 yılları arasında uygulanan 'tek çocuk' politikasının ve eğitim maliyetlerindeki artışın pek çok insanı birden fazla çocuk sahibi olmaktan, hatta çocuk sahibi olmaktan vazgeçirmesinin sonucu olarak öne çıkıyor.

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Çin’de asgari ücretli evlilik izni 3 gün, ancak eyaletler artık izin günlerinin sayısını kendileri belirleyebiliyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu ve kömür üretilen Shanxi eyaleti, 30 gün evlilik izni verirken Şanghay 10 ve Sichuan da sadece 3 gün veriyor.



Güneybatı Finans ve Ekonomi Üniversitesi Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü dekanı Yang Haiyang, yaptığı açıklamada “Evlilik izninin uzatılması doğurganlık oranını artırmanın etkili yollarından biri” ifadelerini kullandı.

"Evlilik izninin uzatılması daha çok ekonomik gelişmenin nispeten yavaş olduğu bazı il ve ilçelerde söz konusu" diyen Yang, hem işgücünün artırılması hem de tüketimin canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.