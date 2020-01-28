Çin ordusu kenti kuşattı! Ölü sayısı 106'ya ulaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve diğer ülkelere de sıçrayan koronavirüs yüzünden Çin'de 106 kişinin öldüğü belirtildi.

10'DAN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.

28 Ocak itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 106'ya ulaştı. Ölenlerin çoğunun Huanan Deniz Ürünleri Pazarında çalışan veya ticaret yapan kişiler olduğu açıklandı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Vuhan'ın yıkılması ise gündemde.