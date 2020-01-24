Çin Seddi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hastalık onayını hızlandıran reaktif test kitleri geliştirildiği ve hastalıkla mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe tahsis edildiği açıklandı. Bu durumda Koronavirüs sebebi ile Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor. Yetkililer, corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla birtakım kontrol önlemi başlattı. Bilimsel araştırma kurumlarının, hastalık onayını hızlandıran "reaktif test kitleri" geliştirdiği belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) da virüse karşı sürekli güncellenen önleme ve kontrol planı yayınladı.

144 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Çin Maliye Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurdu. Çin Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yaptı.

8 KENTE SEYAHAT YASAĞI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "2019-nCoV" olarak adlandırılan corona virüsü nedeniyle 8 kente seyahat yasağı getirildi. Wuhan kenti de dahil olmak üzere Huanggang, Ezhou, Lichuan, Zhijiang, Xiantao, Chibi ve Qianjiang yasaktan etkilenen bölgeler oldu.

PREFABRİK HASTANE KURULUYOR

Yerel kaynaklar, Wuhan kentinde enfekte olanlar için bin yatak kapasiteli prefabrik yapıda hastane inşa edildiğini belirtti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu toplam 830 corona virüs vakasının olduğunu, ölü sayısının ise 25'e yükseldiğini doğruladı. 8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu bildirildi.

Öte yandan Wuhan'da şehir içi otobüsler, metrolar, feribotlar ve şehirler arası otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları askıya alınmış, hava alanları ile tren istasyonlarına giden yollar da geçici süreyle kapatılmıştı.

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CORONAVİRÜS NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960’ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün’de görüldü.

Coronavirüsler alt familyası ait virüsün türlerdir Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales . Koronavirüsler edilir zarflı virüsler bir ile pozitif sens , tek iplikçikli bir RNA genomu ve ile nükleokapsid sarmal simetri. Genomik boy koronavirüslerin yaklaşık 26 ila 32 arasında değişmektedir kilobaz , bir için en büyük RNA virüsü olarak geçiyor.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Corona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

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