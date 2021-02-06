Çin, Sinovac aşısına 'yaygın kullanım onayı' verdi!

2019 yılının son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte birçok ülkeden birçok aşı çalışması devam ederken, 'yaygın kullanım onayı' alan bir aşı daha eklendi.

Aşı çalışmalarının yoğun bir şekilde ülkemizde de devam ettiği süreçte, Çin'in Sinovac adlı ilaç şirketi tarafından üretilen 'CoronaVac' aşısı, 'yaygın kullanım onayı' almayı başaran aşılar arasına girdi.

Böylelikle CoronaVac, Sinopharm aşısının ardından ülkede yaygın kullanım için onay alan ikinci korona virüs aşısı oldu.

Şirket dün yaptığı açıklamada, aşının Brezilya'daki denemesinde tıbbi tedavi gerektiren vakaları önlemede yüzde 83.7, hastaneye yatış, ağır vakalar ve ölüme karşı yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.