Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) tarafından yapılan açıklamada depremin Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında meydana geldiği belirtildi. 7.2 büyüklüğünde kaydedilen depremde can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.