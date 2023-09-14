Çin, Taliban yönetimine büyükelçi atayan ilk ülke oldu

Çin, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından Afganistan'a büyükelçi atayan ilk ülke oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çin, Taliban yönetimine büyükelçi atayan ilk ülke oldu

Çin, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından Afganistan'a büyükelçi atayan ilk ülke oldu. Çinli Büyükelçi Zhao Xing, ülkesinin Afganistan'da nüfuz oluşturmak istemediğini söyledi.

Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından ilk kez bir ülke Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban Sözcüsü Bilal Karimi, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'un başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende Çinli Büyükelçi Zhao Xing'in güven mektubunu kabul ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki'nin de hazır bulunduğu törende açıklamalarda bulunan Zhao, Afganistan'a büyükelçi olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in selamlarını iletti. Çin'in Afganistan'ın iyi bir komşusu olduğunu, ülkenin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade eden Zhao, Çin yönetiminin Afganistan'ın içişlerine karışma politikasının bulunmadığını ve ülkede nüfuz oluşturmak istemediğini vurguladı. Son iki yılda ekonomi ve güvenlik alanlarının yanı sıra yolsuzluk, suç ve uyuşturucuyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Zhao, Afganistan ile Çin arasındaki işbirliğini diğer alanlarda da güçlendirmeye çalışacağını kaydetti.

"Yeni bir dönemin başlangıcı"

Taliban lideri Ahund ise ülkeye büyükelçi atanmasından dolayı Çin hükümetine teşekkür ederek, bu atamanın diplomatik ilişkilerin yüksek bir seviyeye taşınmasını ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti. Afganistan ile Çin arasındaki ilişkilere önem verdiğini belirten Ahund, iki ülke arasındaki ilişkilerde son iki yılda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde daha fazla adım atılmasını umduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise atamanın normal bir görevlendirme olduğu, iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğini ilerletmeyi amaçladığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, "Çin'in Afganistan'a yönelik politikası net ve tutarlıdır" ifadelerine yer verildi.

Taliban yönetimi hiçbir ülke tarafından resmen tanınmazken, yeni büyükelçi atanması kararıyla yönetimin resmen tanındığına ilişkin Çin tarafından bir açıklama yapılmadı.

Çin'in 2019'da göreve gelen eski Kabil Büyükelçisi Wang Yu'nun görev süresi geçtiğimiz ay sona ermişti.

Afganistan'da Taliban yönetimi öncesi atanan büyükelçiler görevlerine devam ederken, hiçbir ülke Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkeye büyükelçi atamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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