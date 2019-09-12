Çin ticaret ve güvenlik görüşmelerini ayırmak istiyor

Çin'in, ABD ile devam eden ticaret görüşmelerinde görüşmelerin kapsamını daraltarak güvenlik ve ticaret konularını ayrı görüşmek istediği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in görüşmelerin kapsamını daraltarak kritik konulara yoğunlaşmak ve aylar süren çıkmazdan kurtulmayı amaçlıyor.

Kaynaklar, Çin'in ayrı bir ekip oluşturarak ulusal güvenlik konularını görüşmeyi planladığını belirtiyorlar.

Çin'in bu isteği, BAD'nin planlanan ek gümrük vergilerini ertelemesi ve Çin'in kimi ürünleri uyguladığı ek gümrük vergilerinden muaf tutması ile başlayan iyimser havanın ardından geldi.

DHA