Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hua Chunying, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde ABD'nin bir "Bedel ödeyeceği" konusunda uyardı.

"ABD BEDEL ÖDEYECEK"

Chunying, "ABD, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini baltalamanın bedelini ödeyecek" diye konuştu. Nancy Pelosi'nin, devam eden Asya turunun bir parçası olarak Tayvan'a inip inmeyeceğini henüz resmi olarak doğrulamadı, ancak ABD ve Tayvan medya kuruluşları bunun gerçekleşeceğini açıkladı.

"İKİ ÜLKE DE GERİ ADIM ATMAYACAK"

ABD ile Çin arasındaki devam eden krizle ilgili açıklama yapan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, şu ifadelere yer verdi: "Tayvan gazetesi Liberty Times haberine göre, - Çin'in bütün tehditlerine rağmen-, Nancy Pelosi'nin uçağı Salı günü Türkiye saatiyle 17:20 sularında Tayvan'a inecek. ABD de Çin de geri adım atmayacağa benziyor. Umarım bunun bedelini dünyanın geri kalan kısmı ödemek zorunda kalmaz. Olur da Çin Pelosi'nin uçağını vurur, ABD Çin ile savaşa girerse, Türkiye NATO'da diye savaşa girmeye zorlanabilir."

Tayvan gazetesi Liberty Times haberine göre, - Çin'in bütün tehditlerine rağmen-, Nancy Pelosi'nin uçağı Salı günü Türkiye saatiyle 17:20 sularında Tayvan'a inecek.



ABD de Çin de geri adım atmayacağa benziyor. Umarım bunun bedelini dünyanın geri kalan kısmı ödemek zorunda kalmaz https://t.co/QD7bL7hxX9 — Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) August 2, 2022