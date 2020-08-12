Çin ve Hindistan arasında yeni gerilim! Birlikler konuşlandırıldı

Hindistan ve Çin arasında krize neden olan Ladakh bölgesinde sular durulmuyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Ladakh sınır bölgesine ülkenin kendi üretimi olan ve 70 milimetre topa sahip savaş helikopterlerini, roketlerini ve diğer silahlarını konuşlandırdığı bildirildi. Hindistan merkezli havacılık ve savunma şirketi Hindustan Aeronautics Limited'den (HAL) yapılan açıklamada, "Sınırdaki mevcut durumun ışığında, Hindistan Hava Kuvvetleri görevlerini desteklemek için kısa sürede yüksek irtifada operasyonlar için iki hafif muharebe helikopteri konuşlandırıldı" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan ve Çin, Ladakh bölgesinde sınır ihlali yapma suçuyla Nisan 2020'den bu yana birbirini suçluyor.9 Ağustos'ta Hindistan ve Çin arasında yapılan komutan düzeyindeki altıncı görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.15 Haziran'daki çatışmalarda Galwan Vadisi'nde 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

LADAKH BÖLGESİ

Ladakh, Hindistan tarafından birlik bölgesi olarak yönetilen bir Himalaya bölgesidir. Kuzey Hindistan'ın batı Himalayalarında bulunan bölge, 1947'den beri Hindistan, Pakistan ve Çin arasında bir anlaşmazlık konusu olmuştur.