Türkiye'nin gündeminde olan Çin virüsü ülkede korkuya neden oldu. Virüs nedeni ile ölen kişiler ise gittikçe artıyor. Peki Çin virüsü nedir? Belirtileri neler? Bulaşıcı mı? İşte detaylar..

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Coronavirüsler geniş bir virüs ailesi olmakla birlikte sadece altısının (yenisi ile birlikte 7) insanları enfekte ettiği biliniyor. Wellcome Trust'tan Dr. Josie Golding hastalığın Sars'a benzerliği üzerine "Sars'ın güçlü bir anısı var, burası çok fazla korku geliyor, ancak bu tür hastalıklarla başa çıkmak için çok daha hazırız" dedi.

ÇİN VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

"Enfeksiyon belirtileri arasında

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı

Solunum güçlüğü

Virüs ileri durumlarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı düşük. Eller sıklıkla yıkanmalı. Herhangi bir bulguda vakit kaybedilmeden bir sağlık kurumuna başvurulmasını istiyoruz."

HASTALIK BULAŞICI MI?

Hastalığın yarasa ya da fare yılan gibi canlı türlerinden insanlara bulaştığı söyleniyor. Hastalık belirtileri veren insanlardan uzak durmakta fayda var.

HANGİ HAYVANDAN BULAŞTI?

En düşük ihtimal balıktı, daha sonra ‘yarasa, yılan ya da tavuk olabilir’ dendi. Henüz hangi hayvandan insana bulaştığını bilmiyoruz. Zaten virüs insandan insana bulaşma özelliğini kazanmaya başlayınca artık bir önemi de yok.

CORONO VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Corono virüsünden korunma yolları, solunum yollarını etkileyen tüm virüslerden korunma yöntemi gibidir. Sık sık el yıkayarak kişisel temaslarda hijyen kurallarına dikkat ederek özellikle de toplu taşıma araçlarında ve kalabalık ortamlarda ağız maskesi takarak Corono virüsünden korunabilirsiniz

TÜRKİYE’YE SIÇRADI MI?

Türkiyede vaka yok şu anda. Yani risk çok yüksek değil. Türkiye Çin arasındaki hava yolu ilişkisi 2 gün önce durduruldu. Ama burada şöyle önemli bir nokta var; daha önce buraya gelenler var. Bu hastalığın insanlarda kuluçka süresini henüz bilmiyoruz; 5-6 gün olduğunu tahmin ediyoruz.

Dolayısıyla bu süreçten önce Türkiye’ye gelenlerde virüs olabilir. Bu insanların takip edilmesi, ateşlenme ya da solunum yolu enfeksiyonu açısından denetlenmesi lazım. Türkiye için sadece Çin değil, bizim daha çok turizm ilişkisinde olduğumuz ülkeler açısından da risk var. Mesela Vietnam, Tayland, Güney Kore, Japonya gibi… Ama ölümler şu an sadece Çin’de görülüyor.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Ülkede salgından etkilenenlerin sayısının 887'ye, ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklanmıştı.

Virüs, Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, ABD'de ise bir kişide görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirmişti.