Çin, yeni savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı

ÇİN, Zhuhai kentinde düzenlenen en büyük havacılık fuarında, yeni uçakları, drone'ları, füze ve lazerleri dünyaya tanıttı. 40'dan fazla ülkenin katıldığı fuarda Çin, J 20 hayalet uçaklarının deneme uçuşunu gerçekleştirerek, gövde gösterisi yaptı.

Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin havalandırdığı dört adet J 20 hayalet uçağı ilk hava gösterisini gerçekleştirirken uçaklar, ilk kez halka açık olarak gösterildi.

Altı gün sürecek havacılık fuarında ağır ulaştırma uçağı Y-20, KJ-500 erken uyarı uçağı, GJ-2 insansız hava aracı ve J-10B savaş uçağı da sergileniyor.

Çin devlet medya kuruluşunun aktardığına göre fuarda Çin Havacılık ve Bilim Bölümü'nün geliştirdiği CH-10 drone'u havacılık fuarında ilk kez gösterilen hava araçlarından biri oldu.

Çin'in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, ABD ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı.

FOTOĞRAFLI

DHA