Çin zulmü protesto edildi

Çin'in Sincan eyaleti olarak bilinen Doğu Türkistan'da yaşayan Türk kökenli Uygurlara uygulanan baskı ve zulümler dünyanın faklı kıta ve ülkelerinde protesto edildi.

Ağırlıklı olarak Avrupa'da düzenlenen protesto eylemlerinde Çin zulmü protesto edilirken, hür dünyanın Uygun Türklerinin feryadına kulak verilmesine dikkat çekildi. İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları tarafından Avrupa'nın genelinde Çin Başkonsoloslukları önünde düzenlenen protesto eylemlerine çok sayıda vatandaşımız gök bayraklarını alarak Çin zulmünü lanetledi.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Çin Konsolosluğu önüne toplanan eylemciler Türkçe ve Almanca taşıdıkları pankartlarda Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü dünyaya duyurmaya çalıştı. Protesto eylemine Doğu Türkistan'ın sürgündeki hükümet Meclis Başkanı Korash Atahan katılarak Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmünü anlattı. Doğu Türkistan'da yarım asırdır Çin zulmünün yaşandığı, son yıllarda baskı ve zulümlerin soykırıma dönüştüğüne dikkat çekerek, 30 milyon olan Türk Uygurlarının nüfusu resmi kayıtlara göre 10 milyon olarak gösterilerek yapılan katliamlara kılıf bulunduğunu söyledi.

Atahan, "Doğu Türkistan'da Muhammed, İbrahim ve Ahmet gibi isimler yasaktır. Bu isimleri kim veriyorsa aşırı dinci diye hapse atılıyor, bir daha haber alınamıyor. Dünya Çin'le ticaret yapacak diye Doğu Türkistan'da yaşanılan insanlık dramını görmezden geliyor" diyerek zulme karşı sessiz kalanların da Çin kadar mes'ul olduklarını söyledi. Atahan, Doğu Türkistan'da yaşanılan ve soykırıma varan saldırıların sona ermesini, bağımsız bir Türkistan için mücadele edeceklerini söyleyerek protesto eylemini düzenleyen İslam Toplumuna ve katılımcılara teşekkür etti.

Çin Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık attıkları sloganla Çin'i telin ederken, Arif Nihat Asya'nın "Dua Şiiri" okunarak katılımcılar "amin" nidalarıyla Frankfurt semalarını inletti.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Hessen Eyalet Başkanı Bilal Kaçmaz'da protesto eyleminde yaptığı konuşmada Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin maruz kaldığı sistematik soykırımı lanetlemek için toplandıklarını söyledi. Geçmişte Bosna Hersek, Suriye, Filistin gibi zulme uğrayan milletlerin ve dindaşlarının yanında yer aldıklarını bugün ise Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında yer alarak Çin zulmüne "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

İGMG Hessen Eyalet Başkanı Bilal Kaçmaz, "İnsan haklarını hukukuna, inancına saygı duyan herkesin Çin zulmüne karşı ayağa kalkması lazımdır" diyerek duyarlı olmaya çağırdı.

Okunan bildiride ise "Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye ve Rusya gibi önde gelen ülkelerin de Çin'in bu baskı politikalarından vazgeçmesi ve Uygurların en temel insan haklarını garanti altına alması için Çin hükümeti nezdinde girişimde bulunmasını istiyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların Çin hükümetinin politikalarını değiştirmesi için gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz. Çin'in dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden birisi olması sebebiyle bu baskıcı ve insan haklarını ihlal eden politikalarına sessiz kalınmamalıdır. Burada özellikle medyaya da büyük görev düşmektedir" denildi.

Protesto Eylemi Çin Başkonsolosluğuna siyah çelenk bırakılarak son buldu.

Kaynak: İHA