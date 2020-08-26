Çınar Ağacı filmi oyuncuları kimlerdir? Filmin konusu nedir?
Sinemada vizyona girdiği dönemde dikkatleri üzerine çeken Çınar Ağacı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Drama türündeki Çınar ağacı filminin konusu nedir? Tüm detaylar haberimizde...
Sinema severlerin beğenisini kazanan Çınar Ağacı filmi, dramatik, romantik ve komedi içerikli senaryosuyla izleyicinin dikkatini çeken bir yapımdır. Çınar Ağacı filminin yönetmenliğini Handan İpekçi üstlenirken kadrosunda önemli isimler yer alıyor. İşte Çınar ağacı filminin oyuncuları ve konusuna dair detaylar haberimizde...
ÇINAR AĞACI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Barış, emekli öğretmen olan anneannesinin geleneksel “Çınar Ağacı” buluşmalarını iple çekse de, ailenin diğer fertleri için aynı şey pek söylenemez. Aile kavramını masaya yatıran film, aileyi bir arada tutan değerleri bir çocuğun gözünden anlatan naif diliyle dikkat çekiyor.
ÇINAR AĞACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Celile Toyon
Rolü : Adviye
Nurgül Yeşilçay
Rolü : Sonay
Deniz Deha Lostar
Rolü : Barış
Settar Tanrıöğen