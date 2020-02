Çınarcık’tan deprem bölgesine yardım

Yalova'nın Çınarcık Belediyesi, ilçe halkı tarafından toplanan yardım malzemelerini bir araçla Elazığ ve Malatya illerine gönderdi.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara yardımlar kesilmiyor. Çınarcık ilçesindeki vatandaşlar, bölgedeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri toplayarak Çınarcık Belediyesi'ne teslim etti. Belediye, toplanan yardım malzemelerini bir araca yükleyerek Elazığ ve Malatya'ya gönderdi. Uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Numan Soyer, "Bu millet her zaman birlik ve beraberlik duygusuna sahip olmuştur. Sırası geldiğinde tek yumruk, tek yürek olmasını bilmiştir. Sadece ülkemizde değil dünyanın her noktasında yardıma muhtaç kim varsa ona yardım elini uzatmasını bilecek kadar vicdan sahibi bir milletiz. Bugün de Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var. Ülkemizin her noktasından onlara uzanan yardım eli ile daha çabuk toparlanacaklar. Çınarcık halkımız hiçbir organizasyona gerek duymaksızın kendiliğinden harekete geçti ve oradaki kardeşlerimiz için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bizlere getirip teslim etti. Bize düşen de ilçe halkımızın bu yardımlarını depremzedelere ulaştırmaktır" dedi.

Yardım malzemelerini taşıyan aracın uğurlanması için tertip edilen törende AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay, Kent Konseyi Başkanı Tuncay Okatan ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Kaynak: İHA