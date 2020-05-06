Çınar’da çölyak hastalığına dikkat çekmek için broşür dağıtıldı

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla broşür dağıtıldı.

Çınar İlçe Sağlık Müdürü Yunus Karadeniz, çölyak hastalığının ince bağırsak hastalığı olduğunu söyledi. Karadeniz, çölyaka buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan glüten maddesinin neden olduğunu kaydederek hastalığın ince bağırsaklar dışında farklı organ ve sistemleri de etkilediğini ifade etti. Karadeniz, "İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hastalığa dikkat çekmek için broşür bastırıp vatandaşlara dağıttık. Broşürde yazıldığı gibi bu hastalığın bazı belirtileri mevcuttur. Bu belirtiler görüldüğü zaman en yakın hastaneye başvurulmalıdır. Sağlık ihmale gelmez, sağlıklı bir yaşam için hem kendi hem de çevremizin sağlığından sorumlu bireyler olmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA