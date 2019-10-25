Çınar’dan örnek davranış sergileyen personellere ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı mahallesindeki temizlik çalışmaları sırasında poşet içinde buldukları 2 Bin TL'yi sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Temizlik İşler Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek, Bostanbaşı mahallesindeki temizlik çalışmaları sırasında buldukları 2 Bin TL'yi, paranın sahibi Kiraz Balaban'a teslim ederek örnek bir davranış sergilemişlerdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da Bostanbaşı mahallesindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek'i ziyaret ederek, yaptıkları örnek davranıştan dolayı tebrik edip kutladı.

Yeşilyurt Belediyesinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Çınar, "Personellerimiz Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek'i canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Onların bu örnek davranışı hepimizi gururlandırmıştır. Biz saygı, sevgi, paylaşım, yardımlaşma ve hoşgörünün hâkim olduğu çok büyük bir aileyiz. Böylesine kıymetli insanların bir arada olduğu bir ailede olmak hepimiz adına onur verici bir durumdur. İki personelimizin bu örnek davranışı Yeşilyurt Belediye ailesini mutlu etmiş, gururlandırmıştır. Ayrıca paranın bulunması noktasında yoğun bir çaba sarf eden Mahalle Muhtarımız Faik Özbay'a da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA