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Çınayaz ne demek, TDK'ya göre Çınayaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çınayaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çınayaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çınayaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çınayaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çınayaz ne demek, TDK'ya göre Çınayaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çınayaz ne demek? Çınayaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çınayaz kelimesi. Peki çınayaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çınayaz nedir, çınayaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇINAYAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çınayaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çınayaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık, mehtaplı, çok soğuk hava

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