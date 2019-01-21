Cinayet davası sanığı: O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum

ANTALYA'da, diş hekimi Özgür Özen'in (38) ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Yücel Düzenli (40), 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Sanık son duruşmadaki savunmasında, "Hepimizin başı sağ olsun. O toprak oldu. Çileyi ben çekiyorum" dedi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan 2 çocuk annesi, diş hekimi Özgür Özen, 1 Şubat 2017 tarihinde saat 21.30 sıralarında binanın bahçesinde ağır yaralı halde bulundu. Dairesinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Özgür Özen için çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Bu sırada Özgür Özen'in eşi olduğunu öne süren bir kişi sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın" diye feryat etti. Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri, tanımadıkları kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Özgür Özen'in eşi olmadığını belirlediği Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına, sevgilisi Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Özgür Özen aynı gece hastanede yaşamını yitirirken, Yücel Düzenli ise tutuklandı. Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Düzenli için savcı, "olası kastla insan öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Daha önceki duruşmalarda, Özen'i sevdiğini ve onu öldürecek bir gerekçesi olmadığını söyleyen Düzenli, son duruşmada, "Ben tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Bu olayda benim yüzde 1 bile sebebiyet vermişliğim olsa ben zaten vicdan azabı ile yaşarım. Bu olayı ben her gün de yaşıyorum zaten. Kesinlikle benim uyguladığım iddia olunan sürekli şiddetin sonucu Özgür'ü itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Düzenli, "Hepimizin başı sağ olsun. O toprak oldu. Çileyi ben çekiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Eylemin olası kastla gerçekleşmiş olması karşısında, olayın oluş şekli, olayın meydana geldiği zaman ve yeri de göz önünde bulunduran heyet, sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alınarak cezayı 20 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak cezada indirime gitti. Mahkeme heyeti, Yücel Düzenli'yi 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

FOTOĞRAFLI

DHA