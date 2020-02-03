Cinayet davasında rapor 'kalp krizi' geldi

ANTALYA'da bir parkta darp sonucu meydana gelen ölüm olayı nedeniyle cinayetle yargılanan 2 kişi, adli tıp raporunda maktulün kalp krizi sonucu öldüğü açıklanınca, "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 6 ile 3 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 25 Aralık 2018'de meydana geldi. İddiaya göre Umut Anursal (20), Müslüm Özdek (16) ve Yunus Altunkaya birlikte gece vakti parkta alkol alarak sohbet etmeye başladı. Umut Anursal ve Müslüm Özdek, Altunkaya'yı gasp ederek, üzerinde bulunan ceketi, 50 TL parasını ve cep telefonunu aldı. Yunus Altunkaya'yı darp eden iki zanlı, olay sonrası kaçtı. Altunkaya olay yerinde hayatını kaybederken, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, adli tıp raporuna değinerek, şunları kaydetti:

"Raporda mağdurun kalp krizinden kaynaklı vefat ettiği belirtildi. Ancak raporun devamında sanıklarca gerçekleştirilmiş eylemin kalp krizini tetiklediği, sanıkların aşamalarda alınan ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılan savunmalarına başsavcılığımızca itibar edilmemiştir. En son alınan adli rapor ve dosya kapsamındaki diğer delillere göre eylem neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama sonucu ölüm ve nitelikli yağma suçunun oluştuğu değerlendirilmiştir. Sanıkların eylemlerine uyan ceza maddelerince cezalandırılmaları talep ve mütalaa olunur."

Sanık Umut Anursal, mütalaayı kabul etmeyerek, maktulle hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Tüm kamera kayıtlarının incelenmesini isteyen Anursal, "Kolluk aşamasında da ben bunları söylemiştim. Suçu ben işlemedim. Maktulü öldüren Müslüm'dür. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olay günü yurttan kaçtığını öne süren Müslüm Özdek ise maktulü öldürmek gibi bir amaç gütmediğini, olay nedeniyle çok pişman olduğunu ifade etti.

Şikayetçi vekili ise sanıkların cinayetten sonra tekrar olay yerine geldiklerine dikkat çekerek, "Buradaki amaçları maktulün öldüğünden emin olmaktır. Biz amaçlarının direkt öldürmek olduğunu düşünüyoruz. Son raporda ölümün hastalıktan ileri geldiği belirtilmiştir. Ancak maktulün daha önceden böyle bir rahatsızlığı olmadığını biliyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" eyleminden dolayı sanık Umut Anursal'a 6 yıl 1 ay 10 gün, sanık Müslüm Özdek'e ise 3 yıl 20 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA