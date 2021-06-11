İzmir'de bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, 1 hafta önce İstanbul'daki erkek arkadaşı T.B'nin yanına gelmişti. Köker ile arkadaşı Kadıköy'de tuttuğu bir pansiyona yerleşti.

Pazartesi gecesi T.B ile tartışan genç hemşire 5. katta kaldığı odanın penceresinden, istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü.

Henüz 29 yaşında olan Köker olay yerinde feci şekilde can verdi. Polisin ifadesini aldığı T.B, "Tartışmıştık, ben diğer odaya uyumaya gittim. Gürültü üzerine uyanınca, Şebnem’in cansız bedenini gördüm" dedi.

''İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL''

Kızının acı haberini alan baba Abdullah Köker, olaydan sonra T. B.’nin kendisini aradığını söyleyerek “Gündüz odada kavga etmişler. Kızım camın önünde oturmuş. O da düşmesin diye içeri çekmeye çalışmış. Bana, “Düşmesin diye çekmeye çalıştım. Tırnakları koluma battı, bir tırnağı kırıldı. Kızınız çok güçlü biliyorsunuz’ diyor. Benim kızım 50 kilo nasıl güçlü olacak. Sonra da uyurken ses duymuş da kızımın düştüğünü öyle görmüş” dedi.

Kızının intihar etmesi için hiçbir sebep olmadığını söyleyen Köker, ''Kızım kardeşinin yanına Kanada’ya gitmek için hazırlık yapıyordu. İntihar etmesi mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

İNTİHAR MI KADIN CİNAYETİ Mİ?

Köker'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporun ardından belli olacak. Acılı baba ''Ben 62 yaşındayım. Ben kendimi bu olaya feda edeceğim” diye konuştu.