Cinayet olayında gelin ve kayınpeder tutuklandı

Bartın'da görüştüğü evli kadının evinde kadının kayınpederi tarafından bıçaklanan 29 yaşındaki Aykut Y. kaldırıldığı hastanede öldü. Olayda göz altına alınan kadın ve kayınpederi tutuklandı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana gelen olayda, Aykut Y. görüştüğü evli kadın T.K' nın evine gitti. Bu sırada alt katta oturan kayınpeder R.K gelen sesler üzerine oğlu ve gelininin birlikte yaşadığı eve çıktı. Gelinin dairesinde karşılaştığı manzara karşısında çılgına dönen R.K, Aykut Y.'yi göğsünden bıçakladı.

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Olay sonrası Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan R.K. ve gelini T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. R.K. ve T.K'nın delil karatma girişiminde bulundukları ve ilk ifadelerinde Aykut Y.'nin eve hırsız olarak beyan ettiklerini ancak daha sonra suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

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