Cinayet sanığı baba, tutuksuz yargılanmasına itiraz edilince tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kızı ve kızının birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık baba, aynı olaydan tutuklu bulunan oğlunu cezaevinde ziyarete gittiği sırada gözaltına alındı. Sanık baba, tutuksuz yargılanmasına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararına istinaden tutuklandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kızı Tuğba Yıldırım ve kızının birlikte yaşadığı Caner Atlı'yı öldürdüğü iddiasıyla baba Abdulkadir Yıldırım ile oğlu tutuklu sanık Abdulvahap Yıldırım'ın yargılanmaları sürüyor.

Dosya kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile katılan müşteki vekilleri, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık baba Yıldırım'ın yeniden tutuklanması için 2. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirmede, baba Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan cinayet sanığı oğlunu ziyarete giden baba Yıldırım gözaltına alındı.

Cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya katılan baba Yıldırım, savunmasında, tüm adli kontrol şartlarına uyduğunu ileri sürdü.

Hakkındaki tutuklama kararını kabul etmediğini belirten Yıldırım, kaçma ve delilleri karartma gibi ihtimalinin bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Yıldırım'ın üzerine atılı suçun vasfı ve suça ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösterir delil durumu ile yakalama emri uyarınca tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları Engin Yağcılar ve Bahadır Buzol da müvekkil sanık hakkındaki tutuklama talebinin reddini, adli kontrol hükümlerinin devamını istedi.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, heyetin aldığı kararı açıkladı.

Yeltepe, "tasarlayarak öldürme" ve "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçuna ilişkin dosya kapsamındaki bilgiler, sanık aleyhindeki tanık beyanları, toplanmamış delillerin bulunması göz önünde bulundurularak, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle adli kontrol şartlarının yeterli kalmayacağı gerekçesi ile sanık Yıldırım'ın tutuklanmasına karar verildiğini belirtti.

Cinayet sanığı baba Abdulkadir Yıldırım ile oğlu tutuklu sanık Abdulvahap Yıldırım, 27 Ağustos'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, duruşmaları 19 Kasım tarihine ertelenmişti.

- İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Eylül 2018'de Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, baba Abdülkadir Yıldırım'ın, oğlu Abdulvahap Yıldırım'ı yanına alarak, kızını getirmek için İstanbul'dan Kırklareli'ne gittiği belirtildi.



Kızının kendisiyle gelmek istememesi üzerine, baba Yıldırım'ın oğluna başıyla Atlı ve kızı Tuğba'yı gösterdiği, bunun üzerine oğlunun silahla önce Atlı'yı, sonra kaçmaya çalışan ablasını vurduğu aktarılan iddianamede, otomobille kaçarken İstanbul yolunda yakalanan babanın üzerinde bıçak, oğlunun üzerinde ise olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği aktarıldı.



İddianamede, baba ve oğlunun eylem birliği içerisinde tasarlayarak cinayetleri işledikleri belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



Baba Yıldırım, mahkeme heyetince yapılan tutukluluk ara değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA