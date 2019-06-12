Cinayet sanığı: Öleceğini bilseydim hastaneye götürürdüm

KONYA'da, eski kız arkadaşı Ebru A.'nın (20) dayısı Zülfikar Tüdeş'i (35) tabancayla vurarak öldüren Muhammet Doğan (30), "kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasını yapan Doğan, "Zülfikar Tüdeş bana kılıçla saldırınca kendimi korumak amaçlı ayaklarına doğru ateş ettim. Öleceğini bilseydim hastaneye götürürdüm" dedi.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz'da, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi otoparkında meydana geldi. Hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar küfürleşmeye dönüştü. Doğan daha sonra, yanına aldığı ruhsatsız tabancayla hastanesinin otoparkına geldi, Tüdeş'i telefonla arayarak otoparka çağırdı. Mutfaktan aldığı bıçakla otoparka gelen Zülfikar Tüdeş, Muhammet Doğan'ı kovalamaya başladı. Doğan da yanında getirdiği tabancayla Tüdeş'e 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise götürülen Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülfikar Tüdeş'in otoparka gittiği an güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINI ARAYIP "BEN ADAM VURDUM" DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birisini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabancayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Doğan'ın daha önce de "yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLECEĞİNİ BİLSEYDİM HASTANEYE GÖTÜRÜRDÜM

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan Muhammet Doğan son duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürmek amacının olmadığını, kendisini korumak için ateş ettiğini söyleyen Doğan, "Beni olay yerine Zülfikar çağırdı. Ben oraya ona zarar vermek için değil konuşmak için gittim. Zülfikar bana kılıçla saldırdı. Kılıç sesimi kulağımda hissettim. Ben koşmaya başladım. Zülfikar da beni kovaladı. Kendimi korumak için tabanca ile ayaklarına doğru ateş ettim. Ben ayağından vuruldu sandım. Öleceğini düşünmedim. Bilseydim ateş etmezdim. Öleceğini düşünseydim hastaneye götürürdüm. Amacım kendimi korumaktı. Çok pişmanım" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Muhammet Doğan'a eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği ve sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak "kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sırada duruşmada bulunan Zülfikar Tüdeş'in yakınları ise cezayı az bularak mahkeme heyetine tepki gösterdi.

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DHA