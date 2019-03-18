Cinayet sanığının cezası 3 yıl sonra müebbete çevrildi

ANTALYA'da gazino sahibinin öldürüldüğü cinayet davasında "yardım ve yataklık ile ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 13 yıl 1 ay hapis cezası alan Serdar Dalmızrak'ın cezası, Yargıtay tarafından 3 yıl sonra bozuldu. Dalmızrak yeniden yapılan yargılamada Yargıtay'ın bozma kararına uyan mahkemece, "adam öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde gazino işleten İskender Doğan'ın 17 Ocak 2015 tarihinde bir akaryakıt istasyonunda öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklardan Burak Körkılıç "adam öldürmek" suçundan 25 yıl, Serdar Dalmızrak "yardım ve yataklık" ile "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 13 yıl 1 ay, Baki Altıntop da "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava dosyası Yargıtay'da temyiz edildi. Yargıtay, 3 yıl sonra yerel mahkemenin kararını Serdar Dalmızrak yönünden "adam öldürmeye azmettirme" suçundan ceza verilmesi gerektiğini bildirerek, bozdu.

Bozma kararı üzerine Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına sanık Dalmızrak, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Serdar Dalmızrak, "Cinayeti ben azmettirmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak, Serdar Dalmızrak'ı, "adam öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

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DHA