Cinayet suçlamasıyla sorgulanıyordu! Kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti

Rusya, Arkhangelsk'te 2016-2017 yıllarında kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan sorgulamada akıllara durgunluk veren sonuçlar gün yüzüne çıktı.

Erkek şüpheli (51), olayın üzerinden geçen 3 yılın ardından sorguya alındı.

ZANLI 3 KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kendi halinde yaşadığı öğrenilen şahıs, ilk sorgusunda 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğünü kabul etti. Öldürülen kişilerin cesetlerinin gömüldüğü yerlerin tespiti için savcılık talimatıyla çalışma başlatıldı.

Cani adam öldürüp gömdüğü cesetlerin yerini polislere gösterdi. Aynı zamanda savcılar eşliğinde keşif yapıldı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü çuval içinde cesetler bulundu.

Yapılan kazılar sonucu, öldürülen kişilerin kemikleri ortaya çıktı. Analizlerde, 3 kişinin cesedinin ve kemiklerinin yanı sıra kedi ve köpek kemiklerine de rastlandı.

CANİ ADAM; KEDİ, KÖPEK VE İNSANLARI ÖLDÜRÜP YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Zanlı, insanları öldürdükten sonra vücutlarından birçok parçayı kopararak yediğini, geri kalanını da çuvala koyarak gömdüğünü itiraf etti. Cani adam ayrıca bazı zamanlar kedi ve köpekleri yakalayarak yediğini, onların da geri kalanını çuvallara koyarak gömdüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden zanlı cezaevine gönderilirken, başka olaylarla ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.