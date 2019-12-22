Cinayet şüphelileri tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, iki gün önce Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde yaşandı. Taşköprü'ye bağlı Kızılcaören köyünde ikamet eden ve bir süredir aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile, barışmak üzere bir araya geldikleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine meydana gelen silahlı kavgada Süleyman Doğan (49) ve kardeşi Ertan Doğan (32) ile amcasının çocuğu Namık Doğan (48) hayatlarını kaybetmiş, Süleyman ve Ertan kardeşlerin babaları İhsan Doğan (78) ile Satı Doğan (30) da yaralanmıştı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, Alatarla köyünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden A.Y., S.Y. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA