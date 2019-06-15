Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı

Eskişehir'de sokak ortasında bir otomobile ateş açarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi Özel Sokak üzerinde bir araca ateş açılması sonucu Murat İlkay Özcan'a (26) başından, N.B. (32) ise cam kırıkları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Murat İlkay Özcan 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Mete D. (21), İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Büşra E. (20) isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA