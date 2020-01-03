Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2)
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı.
ANNE VE KIZI TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkartılan şüphelilerden anne G.Ö. ve kızı N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki torun E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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