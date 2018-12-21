Cinayet zanlısı, aynı adı taşıyan kuzeninin kimliğiyle yakalandı

MERSİN'de 5 yıl önce işlenen cinayet olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet Keskin(53), aynı adı taşıyan amcasının oğluna ait kimlikle yakalandı.

Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kahvehanede yaptığı kimlik kontrolü sırasında Ahmet Keskin'in davranışlarından şüphelendi. Gözaltına alınan Keskin'in üzerinden çıkan kimliğin aynı adı taşıyan amcasının oğluna ait olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2013 yılında Mersin'de bir cinayet olayına karıştığı, bu suçtan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 5 yıldır da firarı olarak arandığı belirlendi. 2 yıldır Ermenek'te saklandığı ortaya çıkan Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA