Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi
KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı.
KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Olayla ilgili Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K. ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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