Cinayet zanlısının faili dayıoğlu çıktı

Denizli'de dün gece sokak ortasında işlenen cinayetin 2 faili adliyeye sevk edildi. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan zanlılardan birisinin öldürülen şahsın dayısının oğlu olduğu ortaya çıkarken, şüphelilerin şahsı bindirdikleri otomobil içinde vurdukları, ardından şahsın kaçmaya çalışırken sokakta öldüğü öğrenildi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak üzerinde dün gece yaşanan olayda, bir anda yere yığılan 29 yaşındaki Öztürk Karaca'nın göğsüne aldığı 2 kurşun yarası ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan ekipler Karaca'nın dayısının oğlu S.T. ve arkadaşı M.Ö.'yü sabah erken saatlerde cinayette kullanılan tabanca ile gözaltına aldı.

S.T. ve M.Ö.'nün aracın ön koltuğunda otururken, S.T.'nin arka koltukta oturan kuzeni Karaca ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı ve ardından tabanca ile iki defa göğsüne ateş ettiği öğrenildi. Aldığı iki kurşun yarası ile yaralanan Karaca'nın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı, sonrasında ise kanlar içinde yere yığılarak öldüğü öğrenildi.

Cinayetin altından alacak verecek meselesi çıktı

Olayın ardından kaçan iki şüpheliden birisin Çivril ilçesinde diğerinin ise kent merkezinde yakalandıkları öğrenildi. Şüphelilerden silahı ateşleyen S.T.'nin Karaca ile aralarında alacak verecek yüzünden tartışma yaşadıklarını söylediği iddia edildi. S.T.'nin tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise silahını ateşleyerek Karaca'yı vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Olayın ardından başarılı bir takip sonrası yakalanan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA