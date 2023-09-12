Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutukladı

Adana'da kamyonet sürücüsünün öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutukladı

Adana'da kamyonet sürücüsünün öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetiyle sokakta seyir halindeki Ali Çiftçi'yi (32), otomobille takip eden 3 şüpheli, aracın önünü kesti. Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile kamyonetteki Çiftçi'ye peş peşe ateş edip, olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, cinayetin intikam nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan çalışmada Çiftçi'nin ağabeyi İbrahim Çiftçi'nin, 8 Ekim 2021'de 19 Mayıs Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde oturan Murat Polat'ın öldürüldüğü saldırıya karıştığı tespit edildi. Olayın ardından yakalanan İbrahim Çiftçi'nin, tutuklandığı öğrenildi. Bu olayın ardından Polat'ın kardeşi Ozan Polat'ın (21), Çiftçi ailesine husumet beslediği ve cinayet şüphelisi olabileceği iddia edildi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ozan Polat'ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Diğer 2 şüphelinin ise izine rastlanılmadı. Polat'ın evinde yapılan aramalarda Sterling hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen Polat, ifadesinde, silahlı saldırıyı kendisinin düzenlemediğini, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Polat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutukladı

Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutukladı

Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutukladı

Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli tutukladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Son Haberler
Tivibu Spor, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ağırlıyor
Tivibu Spor, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ağırlıyor
Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı
Bir aşkla başladı, yüzlerce beste yazdı
Martı, 2022’de 1600 ton karbon salımını önledi
Martı, 2022’de 1600 ton karbon salımını önledi
Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu
Kars Valisi Polat’tan sanat ve spor vurgusu
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!