Cinayeti işledikten sonra sevgilisine sığınan Osman Özdemir; 10 gün sonra saklandığı yerde yakalandı
Ankara Altındağ'da 41 yaşındaki Osman Özdemir 10 gün önce 43 yaşındaki Şahmerdan Gürbüz'ü tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından kaçan Özdemir Sincan'da kız arkadaşıyla birlikte saklandığı evde yakalandı. Özdemir sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
18 Kasım'da Hacettepe Mahallesi Hamamönü bölgesinde meydana gelen olayda Şahmerdan Gürbüz, borç dolayısıyla aralarında husumet bulunan Osman Özdemir'in silahlı saldırısına uğradı. Gürbüz tabancayla 10 yerinden vurularak hayata gözlerini yumdu.
Cinayeti işledikten sonra kaçan Özdemir'in yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediler. Özdemir'in olay yerinden 06 FLL 28 plakalı aracına bindiğini ve bir süre sonra inip taksiyle kaçtığını tespit ettiler. Özdemir'in sevgilisi olduğu öğrenilen D.K.'yi (21) takibe alan ekipler, şüpheli ile kız arkadaşını Sincan'da saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldılar.
Osman Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, sevgilisi D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.