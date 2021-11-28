Cinayeti işledikten sonra sevgilisine sığınan Osman Özdemir; 10 gün sonra saklandığı yerde yakalandı

Manşet Haberleri

Omicron varyantı yavaş yavaş her ülkeye sızıyor! İtalya'nın ardından Hollanda ve Danimarka'da da görüldü! Geliyor gelmekte olan!

20 bin Yemeksepeti kullanıcısının tüm bilgileri, hackerlar tarafından herkese açık olarak paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ile genelge gönderdi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!

FETÖ abilerinden şaşkınlığa uğratacak itiraflar! Hangi testleri geçerek asker veya polis oldular?

Bulgar turistler Edirne'yi bastı! Alışveriş için 1 milyon Bulgar turist Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu!