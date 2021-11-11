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  3. Cinayetin böylesi! Adana'da bir kişi boğazı kesilip, ayağına taş bağlanarak sulama kanalına atıldı!

Cinayetin böylesi! Adana'da bir kişi boğazı kesilip, ayağına taş bağlanarak sulama kanalına atıldı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde ayağına taş bağlanmış olarak bir erkek cesedi bulundu. Yarı çıplak olan cesedin boğazı kesilmiş durumdaydı. Tüyler ürpertici olayda şahsın cebinden kimlik v.b. bir şey çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemeden sonra ceset Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayetin böylesi! Adana'da bir kişi boğazı kesilip, ayağına taş bağlanarak sulama kanalına atıldı!

Adana'da boğazı kesilerek öldürülen ve sonra yarı çıplak halde çuvala konularak ayağına taş bağlanan erkek cesedi sulama kanalında bulundu. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahsın kimliğini tespit etmek için polis; parmak izi çalışması yaptı. Ayrıca kent genelinde yapılan tüm kayıt ihbarları da mercek altına alındı.

Cinayetin böylesi! Adana'da bir kişi boğazı kesilip, ayağına taş bağlanarak sulama kanalına atıldı!

SULAMA KANALINDA ÇUVAL

Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda iddia edildiğine göre mahalledeki tarım arazisinde çalışan işçiler, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir çuval fark ettiler. Bu durumu şüpheli bulan toprak işçileri polise ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde bölgeye intikal eden ekipler, yaptıkları ilk incelemede çuvalın içerisinde boğazı bıçakla kesilerek öldürülen ve ayağına taş bağlanmış yarı çıplak bir erkek cesedi bulundu.

Cinayetin böylesi! Adana'da bir kişi boğazı kesilip, ayağına taş bağlanarak sulama kanalına atıldı!

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Cesedi dalgıç polisler  sudan çıkarttılar. Şahsın üzerinden kimlik v.b. herhangi bir şey çıkmadı. Olay yerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Polis ve jandarmaya ulaşan şehirdeki tüm kayıp başvuruları da gözlem altına alındı.

Cinayetin böylesi! Adana'da bir kişi boğazı kesilip, ayağına taş bağlanarak sulama kanalına atıldı!

Vahşi cinayete kurban giden şahsın kimliğini belirlemeye çalışan polis ölen kişinin parmak izi aldı. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. 

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