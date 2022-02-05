Cinayetin böylesi görülmedi! Yemeğe mayonez koyan arkadaşını kamyonetle ezdi!

Akıllara durgunluk veren olay Amerika Birleşik Devletleri’nin Lowa kentinde bulunan Pisgah kasabasında gerçekleşti. 30 yaşındaki Caleb Solberg ve 29 yaşındaki Kristofer Erlbacher eğlenmek amacıyla gece dışarıya çıktılar. Bir müddet sonra iki arkadaş arasında yemeğe dökülen mayonez nedeniyle küçük bir atışma yaşandı. Mekandaki diğer kişilerin de araya girmeleriyle tartışma fazla büyümeden engellendi. Erlbacher arkadaşına olan sinirini ise inanılmaz bir intikamla aldı.

ARKADAŞINI DEFALARCA EZDİ

İki arkadaş gece kulübünde yaşanan olayın ardından evlerine gitti. Görgü tanıkları ikilinin birbirlerini ölümle tehdit ettiklerini bildirdi. Kristofer Erlbacher, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kamyonetiyle birlikte arkadaşı Caleb Solberg'in evine gitti. Burada bir süre daha tartışma yaşanmasının ardından arkadaşını kamyonetle ezerek öldürdü.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Polis ekipleri yaşanan olayın ardından inceleme başlattılar. Solberg’in ilk darbede ölmediği ve Erlbacher’in onu öldürmek için kasıtlı bir şekilde defalarca kez kamyonla üzerinden geçtiği saptandı. Katil zanlısı kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.