Cinci hoca 'büyü var' diyerek önce kadına ardından kocasına tecavüz etti

Kocaeli Zirve'nin haberine göre olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Üzerinde büyü olduğu gerekçesiyle Suadiye'deki bir cinci hocaya giden kadına, büyünün bozulması için kendisiyle birlikte olması gerektiğini söyleyen sözde hoca tarafından tecavüz edildiği öne sürüldü.

Tecavüze uğrayan kadın evine gidip olayı eşine anlatarak hocanın, büyüyü bozması için kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Bunu duyan eş olaya tepki göstermek amacıyla ertesi gün aynı hocaya gitti. Sözde hoca bu kez de adamın üzerinde büyü olduğunu ve kendisiyle birlikte olmazsa büyünün bozulmayacağını iddia ederek önceki gün karısına tecavüz ettiği adama da cinsel saldırıda bulundu.

Tecavüze uğradığını iddia eden karı kocanın sabah erken saatlerde karakola giderek Cinci Hoca’dan şikayetçi oldukları iddia edildi.