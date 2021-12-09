Kocaeli'nde Ömer San isimli 'cinci hoca'nın, hem kendisine gelen mağdurları hem de dini istismar ettiği ortaya çıktı. Sözde hoca olan San'ın, kendi içlerine cin girdiğini düşünen insanlara yardım ediyormuş gibi görünerek, önce dua ve ayetlerle güvenlerini kazanıp, daha sonra onlarla cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi. Son olarak, bir mağduruna "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" deyip, kendisine dokundurttu. Bunun üzerine gözaltına alınan San'ın jandarma ifadesine göre, mağdura mastürbasyon yaptığı. bununla da kalmayıp cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi. Cinci hoca olduğu iddia edilen Ömer San'ın tutuklanmasının ardından "Cinci hoca Ömer San kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ömer San evli mi?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

CİNCİ HOCA ÖMER SAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ÖMER SAN EVLİ Mİ?

Ömer San, İzmit'te doğdu. Eğitimini Mahmut Efendi medreselerinde alan San, medresede hocalık yapıyor ve aynı zamanda kendi ait kliniğinde hastalarıyla ilgileniyor. Eylül 2016 yılından bu yana evli olan Ömer San, dini kullanarak insanlardan faydalanmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Din istismarcısından rezilliğin daniskası! Kocaeli'nde, cinci hoca olduğunu iddia eden Ömer San, "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" dediği hastasına mastürbasyon yaptırıp cinsel ilişkiye girdi!