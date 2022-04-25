Çinçilla Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çinçilla Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Çinçilla Yetiştiricisi ne iş yapar, Çinçilla Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çinçilla Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çinçilla Yetiştiricisi Tanımı;

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Çinçilla Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çinçilla Yetiştiricisi Maaşları

Çinçilla Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çinçilla Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çinçilla Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6122.16

Meslek Adı :

Çinçilla Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kümes Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı : Görev ve İşlem Basamakları :

Çinçilla Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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