Çinçilla Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Çinçilla Yetiştiricisi Tanımı;
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Çinçilla Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çinçilla Yetiştiricisi Maaşları
Çinçilla Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çinçilla Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çinçilla Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6122.16
Meslek Adı :
Çinçilla Yetiştiricisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Kümes Hayvanları Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı : Görev ve İşlem Basamakları :
Çinçilla Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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