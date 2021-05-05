Çinçilla Yetiştiricisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Çinçilla Yetiştiricisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Çinçilla Yetiştiricisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 6122.16
Meslek Adı : Çinçilla Yetiştiricisi
Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu : Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu : Kümes Hayvanları Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Çinçilla Yetiştiricisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleği için “7322.03” kod olarak kullanılır iken Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları mesleği için “2212.65” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Çinçilla Yetiştiricisi Meslek Kodu “6122.16” olarak belirlenmiştir.