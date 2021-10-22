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Çinçilya ne demek, TDK'ya göre Çinçilya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çinçilya kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çinçilya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çinçilya nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çinçilya kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çinçilya ne demek, TDK'ya göre Çinçilya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çinçilya ne demek? Çinçilya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çinçilya kelimesi. Peki çinçilya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çinçilya nedir, çinçilya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇİNÇİLYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çinçilya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Çinçilya kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre çinçilya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çinçilyagillerden, postu için avlanan, yumuşak ve gümüş rengi tüyleri olan kemirici hayvan (Chinchilla laniger)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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